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Депутат: То, что жители Донецка получают вторую «пенсию» от России, не повлияет на украинские выплаты

02 января 2020, 17:33

Депутат: То, что жители Донецка получают вторую «пенсию» от России, не повлияет на украинские выплаты

Украинское правительство не должно реагировать на то, что жители неподконтрольных территорий Донбасса получают денежные выплаты – «пенсии» от Российской Федерации. Такое мнение высказала глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова («Слуга народа») в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«На техническом уровне мы не будем выяснять, что человеку там платят, а будем обеспечивать его пенсией, потому что это наш гражданин и у нас с ним, как у государства, есть связь», - отметила Третьякова.

Она отметила, что пенсионеры, оставшиеся на тех территориях, живут в сложных условиях.

«Это пенсионеры 60-70-80 лет, они не могут открыть тут бизнес, они не могут платить за аренду жилья, не могут получить тут поддержку – они остались там. И пусть они даже получают по две пенсии – разве это должно разорвать связь с нашим государством и со мной как с политиком? Нет, я хочу на своих граждан влиять и хочу, чтобы наша политическая сила влияла на граждан вне зависимости от того, где они находятся. У нас нет денег в государственном бюджете, чтобы правительство смогло построить город для переселенцев», - сказала Третьякова.

По ее мнению, выплаты для жителей Донецка и Луганска могут быть своеобразными санкциями для России, которые идут на пользу украинским гражданам.

«Пусть получают две пенсии, и хотя бы так Россия компенсирует этим людям те неудобства, которые она им доставила. Моя задача – сделать жителей оккупированных территорий сферой влияния наших политических сил для того, чтобы они там были плоть от плоти украинского народа, чтобы они думали о нашей территориальной целостности, чтобы они думали о том, как нас защищать, а, следовательно, мне нужно признать обязательства, даже не имея финансовой возможности выполнить их сегодня, мы должны признать их и рассрочить, показать, что мы хотим выполнять обязательства», - высказалась Третьякова.

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