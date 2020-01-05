Bellingcat: Летом 2014 года Украину обстреливали артиллерией с территории РФ

Летом 2014 года артиллерийские части Вооруженных сил РФ нанесли по меньшей мере 149 артиллерийских ударов по территории Украины. Об этом говорится в докладе журналистов-расследователей Bellingcat «Необъявленная война Путина. Российские артиллерийские удары по территории Украины летом 2014 года».



Расследователи допускают, что число артударов с территории РФ по Украине было гораздо больше. На это, в частности, указывает наличие еще 130 вероятных артиллерийских позиций и общее количество воронок.



Bellingcat установила 408 зон, по которым велись обстрелы с территории РФ, 127 из них находятся в пределах 3 километров от границы.



«Судя по общему количеству воронок, летом 2014 года российские военные выпустили тысячи артиллерийских снарядов по целям на территории Украины... Артиллерийские удары российских Вооруженных сил с территории России начались в июле 2014 года. Их частота и масштаб возросли в августе и сентябре 2014 года», — говорится в докладе.



Для обстрелов российские военные использовали гаубицы 2А65 «Мста-Б» и реактивные системы залпового огня, в частности «Град».



Об обстрелах с территории РФ летом 2014 года более 120 раз сообщали официальные украинские источники. Тогда же официальные представители США публиковали спутниковые снимки «атак по Украине из России» и самоходных артиллерийских установок, развернутых в России поблизости от украинской границы.