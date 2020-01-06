Меркель и Путин обсудят ситуацию в Украине 11 января

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 11 января отправится в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.



В ходе переговоров планируется обсудить проблематику урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе «в контексте реализации минского» Комплекса мер «от 2015 и договоренностей, достигнутых на саммите в» нормандском формате «9 декабря 2019 в Париже».



Меркель и Путин также обсудят кризис на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Солеймани и ситуацию в Сирии и Ливии.

3 января президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили основные аспекты урегулирования конфликта на востоке Украины.