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Зеленский и самолет Медведчука летали в Оман одновременно. Политики назвали это случайностью

14 января 2020, 16:51

Зеленский и самолет Медведчука летали в Оман одновременно. Политики назвали это случайностью

Помощник президента по международным вопросам Андрей Ермак назвал спекуляциями предположения о том, что Владимир Зеленский и самолет Виктора Медведчука неслучайно находились в Омане одновременно.

«Все спекуляции, а также конспирологические теории по поводу самолета, Медведчука, куда и как этот самолет летел, не имеют под собой никаких оснований и являются продолжением грязных технологий, которые имели место быть еще во времена президентской кампании — с тех пор не изменились ни заказчики, ни их методы», — сказал Ермак в комментарии «Украинской правде».

Сам Медведчук заявил «Радио Свобода», что на борту самолета в Омане находилась его дочь Ирина, ее муж и трое детей. Самолет вылетел за ними в Оман из Киева, после чего доставил их в Москву.

«Относительно пребывания этого самолета в Омане, то я могу сказать так, действительно, он 7 января был в Омане, а 8-го он вылетел в Москву», — прокомментировал нардеп.

Медведчук также опроверг, что на борту самолета присутствовал помощник президента РФ и его кума Владислав Сурков: «Самолет летел без пассажиров из Киева в Оман. Как господин Сурков мог попасть в этот самолет?»

В СМИ появлялась информация о том, что президент Зеленский мог встречаться с представителями РФ в Омане. В частности, такие подозрения возникли у фракции «Европейская солидарность».

По словам Медведчука, его зять Андрей Рюмин не знаком с Зеленским. Он также заверил журналистов, что был бы в курсе в случае переговоров Зеленского с россиянами.

5 января стало известно, что президент вместе с супругой находятся в Омане. Издание «Страна» писало, что супруги отдыхают на Аравийском полуострове, недалеко от столицы Омана — города Маскат, и проживают в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

В Офисе президента утверждали, что Зеленский полетел в Оман рейсовым самолетом за собственные средства

Во время поездки в Оман Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

«Радио Свобода» выяснила, что Зеленский вернулся из Омана в Украину на чартерном самолете в ночь с 8 на 9 января.

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