Милованов объяснил падение промышленности: конъюнктура рынка, укрепление гривни

Падение уровня промышленного производства в Украине связано с конъюнктурой на мировом рынке, а также с укреплением гривни. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на ICTV заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.



Он отметил, что промышленность падает больше всего в отраслях металлургии, машиностроения и энергетики. Падение в энергетике он объяснил фактором теплой зимы. «Поэтому у нас сейчас большие запасы угля и газа. Это хорошо для платежки, хорошо для цен и промышленности, но плохо для той части промышленности, которая работает с этим», — подчеркнул Милованов.



Говоря о добывающей и металлургической промышленности, он отметил неблагоприятную конъюнктуру рынка — цены на мировых рынках падают. «По нашим оценкам, это составляет 4/5 эффекта падения», — сказал министр. Вторым эффектом он назвал усиление гривни. «Девальвация гривни позитивно влияет на экспортеров, но плохо влияет на уровень цен и на то, что мы можем себе позволить купить. А ревальвация (усиление гривни) позитивно влияет на уровень инфляции — она уменьшается, но негативно влияет на экспортеров», — пояснил Милованов.



По его словам, Нацбанк корректирует инфляцию и следит за курсом, минимально вмешиваясь. «На мой взгляд, мы действительно чересчур усилили курс и у нас чересчур жесткая монетарная политика», — подчеркнул он. Милованов добавил, что с его точкой зрения не согласен Минфин, который отвечает за это направление в правительстве.



При этом, по словам министра, основная проблема украинской промышленности — изношенность ресурсов. «Предприятия, которые за последние 10-15 лет модернизировались и инвестировали в себя, у них есть рост заказов и рост производства», — резюмировал Милованов.

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