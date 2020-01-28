На участке разведения у Петровского нарушили режим прекращения огня

На участке разведения сил и средств в районе Петровского Донецкой области зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Об этом сообщает специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в свежем отчете.



Отмечается, что вечером 24 января и в ночь на 25 января камера СММ зафиксировала 8 снарядов, пролетевших на расстоянии ориентировочно 2-4 км к востоку и востоко-юго-востоку — по оценке миссии, на участке разведения, а также 9 снарядов, пролетевших примерно в 4-6 км к востоку и востоко-юго-востоку — по оценке, вне участка разведения, однако в пределах 5 км от его края.



Пополудни 24 и 25 января при помощи этой камеры было зафиксировано 2 снаряда и 4 вспышки дульного пламени — все примерно в 2-5 км к востоку и востоко-юго-востоку. В этом случае определить, произошло ли это на участке разведения или за его пределами, не представлялось возможны, добавили в ОБСЕ.



Кроме того, 25 и 26 января на блокпосте группировке «ДНР» примерно в 3 км к северу Петровского боевики вновь отказали патрулям миссии ОБСЕ в проезде в направлении участка разведения, сославшись на «приказы от командиров», «проведение комплекса спецмероприятий» и «работ по разминированию в этом районе».

Разведение сил и средств сторонами в районе села Петровское Донецкой области завершилось 11 ноября. До этого стороны отвели войска в Станице Луганской и у Золотого в Луганской области.