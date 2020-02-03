«ДНР» начала собирать отпечатки пальцев для выдачи своих «паспортов»

С января группировка «ДНР» ввела прохождение процедуры дактилоскопии (снятие отпечатков пальцев) для желающих получить «паспорт ДНР». Об этом рассказала «депутат ДНР» Анастасия Селиванова на своей странице в Facebook.



Для проведения процедуры дактилоскопии в «ДНР» требуют заполнить заявление.



Дата и время дактилоскопии назначаются в момент подачи документов на «паспорт ДНР». Снятие отпечатков пальцев происходит на специальном сканере.

«Паспорт ДНР» является условием для получение паспорта России, выдачу которых жителям неподконтрольной Украине части Донбасса инициировал президент РФ Владимир Путин.



По данным МВД РФ, в 2019 году российские паспорта получили 227 тысяч жителей подконтрольной боевикам части Донбасса.