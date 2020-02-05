Рада отправила на доработку законопроект о выплате пенсий жителям неподконтрольных территорий

Верховная Рада «провалила» законопроект № 2083-д, который должен урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно территориях. За проголосовали 184 депутата, передает «Интерфакс-Украина».



Заместитель министра финансов Юрий Джигир предложил отправить законопроект на доработку, поскольку его реализация повлечет дополнительные расходы государственного бюджета. «При действующей редакции законопроект приводит к дополнительным расходам в размере 115 миллиардов гривен», — отметил он.



314 голосами проект закона отправили на доработку.

Законопроект № 2083-д предусматривает предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций. В случае потери документов предоставляется возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц.



Законопроект также отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит — 3 года).