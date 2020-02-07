В «ЛНР» рассказали о задержании на взятке «налоговика»

Так называемая генеральная прокуратура при группировке «ЛНР» сообщила о возбуждении «уголовного дела» в отношении сотрудника «налоговой инспекции» Артемовского района Луганска за получение взятки в размере 150 тысяч рублей (2 тысячи долларов).



Как сообщается, сотрудник «налоговой» получил взятку от предпринимателя «за непроведение налоговой проверки и дальнейшего покровительства». 4 февраля против него было возбуждено «уголовное дело».



Сейчас решается вопрос об избрании меры сотрудника «налоговой».