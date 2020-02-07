Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «ЛНР» рассказали о задержании на взятке «налоговика»

07 февраля 2020, 15:14

В «ЛНР» рассказали о задержании на взятке «налоговика»

Так называемая генеральная прокуратура при группировке «ЛНР» сообщила о возбуждении «уголовного дела» в отношении сотрудника «налоговой инспекции» Артемовского района Луганска за получение взятки в размере 150 тысяч рублей (2 тысячи долларов).

Как сообщается, сотрудник «налоговой» получил взятку от предпринимателя «за непроведение налоговой проверки и дальнейшего покровительства». 4 февраля против него было возбуждено «уголовное дело».

Сейчас решается вопрос об избрании меры сотрудника «налоговой».

Еще по теме

Места
Луганск
Организации
ЛНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:26
Боевики не пропустили миссию ОБСЕ в Ясиноватую и Новую Марьевку
17:12
В «ДНР» заменили двух «депутатов»
15:14
В «ЛНР» рассказали о задержании на взятке «налоговика»
11:49
«ДНР» ограничила движение транспорта по трассам из-за непогоды
09:35
В Донецке на маршруты снова вышли не все троллейбусы и трамваи из-за снега
22:57
ОБСЕ зафиксировала использование боевиками гражданских домов на Донетчине
19:25
На подконтрольной «ДНР» территории дороги расчищала только половина техники. Не хватает водителей
17:29
Под Новоазовском перевернулся автобус. Есть погибшие и пострадавшие
13:20
«ДНР» объявила режим чрезвычайной ситуации из-за непогоды
12:57
«ДНР»: Четыре человека, которые ехали на КПВВ, пострадали в ДТП
12:40
В Донецке из-за непогоды на маршруты не вышли трамваи и более половины троллейбусов
09:17
Непогода в Донецке: снег обрушил деревья, движение затруднено
08:59
В Донецке с крыши дома упала часть плиты: повреждены 4 автомобиля
23:44
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
23:11
Пушилин о коррупции на блокпостах «ДНР»: Прайс-лист не висит на видном месте
все новости
18:26
Великобритания не намерена снимать антироссийские санкции
17:26
Боевики не пропустили миссию ОБСЕ в Ясиноватую и Новую Марьевку
17:12
В «ДНР» заменили двух «депутатов»
16:47
СМИ: Американцы «заморозили» продажу оружия Украине, несмотря на оплату
16:28
В «Слуге народа» спрогнозировали принятие закона о рынке земли в апреле
15:35
В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы
15:33
Гончарук рассказал, какие шахты правительство закроет
15:14
В «ЛНР» рассказали о задержании на взятке «налоговика»
14:40
«Поколение Донбасс»: новый проект о людях, в жизни которых вмешалась война
13:55
Штаб ООС отчитался о предотвращении возможного теракта под Славянском
12:54
Беглый экс-премьер Азаров получил от властей РФ участок в элитном районе под Москвой
12:54
Охрана Разумкова изменила правила после скандала с прослушкой Гончарука
12:27
ОБСЕ призвало прекратить огонь на Донбассе и отрыть новые КПВВ
11:49
«ДНР» ограничила движение транспорта по трассам из-за непогоды
11:27
Запуск канала для оккупированных территорий перенесли на март
все новости
ВИДЕО
«Поколение Донбасс»: новый проект о людях, в жизни которых вмешалась война
07 февраля, 14:40
Под Новоазовском перевернулся автобус. Есть погибшие и пострадавшие
06 февраля, 17:29
В Раде произошла потасовка: «слуги народа» защищали трибуну, но Тимошенко «прорвалась»
06 февраля, 11:53

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция