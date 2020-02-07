Спасатели на Донетчине продолжают доставать из снега авто

В Донецкой области с 5 по 7 февраля из-за резкого ухудшения погоды, снега и гололеда, на дорогах произошло большое количество ДТП.



За прошедшие сутки сотрудники ГСЧС отбуксировали 32 машины, а именно: 3 автобуса, в которых находились 20 пассажиров, 9 легковых автомобилей, 19 грузовиков и автомобиль скорой медицинской помощи. Помощь получили 57 человек.

Как сообщили в управлении ГС ЧС Донецкой области, спасатели дежурят в усиленном режиме. Высота снежного покрова по области составила до 16 см, а в Волновахском районе - до 50 см.



Спасатели при группировке «ДНР» на неподконтрольной Украине территории сообщают, что помогли 246 людям, из них 6 детям. Из снежных заносов освобождена 41 машина.