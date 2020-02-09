Разумков: Украине не нужен новый закон о выборах на Донбассе - достаточно того, что есть

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Украине не нужен новый, отдельный закон о выборах на Донбассе. По его мнению, для проведения выборов на неподконтрольных территориях Украины согласно Минским договоренностям достаточно действующей законодательной базы. Об этом Разумков заявил в эфире Newsone.



«Выборы должны состояться по украинским законом. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы на пока временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон», - отметил Разумков.



По его словам, в Минских договоренностях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано лишь то, что выборы должны состояться по украинскому законодательству.

«Принимать закон нужно будет исходя из тех вызовов, которые будут стоять и тех договоренностей, которые будут достигнуты», - резюмировал Разумков, отвечая на утоняющий вопрос журналистки.