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Зеленский поговорил с Путиным по телефону

14 февраля 2020, 14:59

Зеленский поговорил с Путиным по телефону

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, лидеры обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время «нормандского» саммита 9 декабря 2019 года в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».

Кроме того, Зеленский и Путин обсудили процесс освобождения удерживаемых граждан Украины на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.

Отмечается, что стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.

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