Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.



Как сообщает пресс-служба Офиса президента, лидеры обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время «нормандского» саммита 9 декабря 2019 года в Париже, и подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки».



Кроме того, Зеленский и Путин обсудили процесс освобождения удерживаемых граждан Украины на оккупированных территориях Донбасса, Крыма и в России.



Отмечается, что стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей.