На Донбассе в пятницу был ранен военный

На Донбассе в пятницу, 14 февраля, украинские военные зафиксировали 13 обстрелов. Один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В сообщении штаба говорится, что по позициям ООС незаконные вооруженные формирования стреляли из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Обстрелам подверглись позиции в районе таких городов и поселков: Красногоровка, Лебединское, Тарамчук, Водяное, Новолуганское, Крымское, Травневе, хутор Вильный, Зайцево.