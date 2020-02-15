Зеленский предложил совместное патрулирование границы Украиной, ОБСЕ и ОРДЛО

Украинская сторона согласна на совместное патрулирование границы с представителями ОБСЕ и ОРДЛО на период подготовки местных выборов на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время Украинского ланча, организованного фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.



По словам Зеленского, он поднимал этот вопрос на «нормандской встрече» 9 декабря, а сейчас это обсуждается в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске. «Я думаю, что у нас есть возможность додавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ», — сказал он. Кто именно из «представителей оккупированных территори» могли бы участвовать в таком патрулировании, он не уточнил.



Зеленский в очередно йраз заверил, что украина не будет проводить местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской области без контроля за границей.