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Аваков рассказал о «переходных полицейских силах» на Донбассе

18 февраля 2020, 08:34

Аваков рассказал о «переходных полицейских силах» на Донбассе

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после деоккупации Донбасса МВД совместно с миссией ОБСЕ и представителями местных громад создадут «переходные совместные полицейские силы», целью которых будет поддерживание правопорядка до начала функционирования украинских органов власти.

«Возникает переходной период, когда выборы начались и туда [в ОРДЛО] заходят украинские полицейские силы... В этот момент предполагается переходная модель, "модель доверия", при которой представитель оккупированного села или маленького городка, поскольку нет никаких других сил правопорядка — они распущены, присоединяется к регулярным украинским полицейским силам и в присутствии ОБСЕ или другой миротворческой миссии достаточно конечный переходный период осуществляет контроль правопорядка», — рассказал Аваков в эфире программы «Свободы слова» на ICTV.

Глава МВД исключил участие в таких совместных патрулях представителей группировок «ДНР» и «ЛНР».

«Согласно Минским соглашениям, все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования: незаконные органы власти, "народная милиция" и прочие должны прекратить свое существование. Как только проходят выборы — начинают работать новые органы. Какие это органы? Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может. Граница должна быть полностью под контролем украинских пограничников, возможно они будут усилены какими-то дополнительными силами для того, чтобы избежать нюансов», — рассказал Аваков.

При создании «переходных полицейских сил» украинские власти планируют использовать опыт Хорватии, добавил министр.

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