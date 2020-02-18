Аваков рассказал о «переходных полицейских силах» на Донбассе

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что после деоккупации Донбасса МВД совместно с миссией ОБСЕ и представителями местных громад создадут «переходные совместные полицейские силы», целью которых будет поддерживание правопорядка до начала функционирования украинских органов власти.



«Возникает переходной период, когда выборы начались и туда [в ОРДЛО] заходят украинские полицейские силы... В этот момент предполагается переходная модель, "модель доверия", при которой представитель оккупированного села или маленького городка, поскольку нет никаких других сил правопорядка — они распущены, присоединяется к регулярным украинским полицейским силам и в присутствии ОБСЕ или другой миротворческой миссии достаточно конечный переходный период осуществляет контроль правопорядка», — рассказал Аваков в эфире программы «Свободы слова» на ICTV.



Глава МВД исключил участие в таких совместных патрулях представителей группировок «ДНР» и «ЛНР».



«Согласно Минским соглашениям, все это хорошо знают, в момент перед выборами все незаконные вооруженные формирования: незаконные органы власти, "народная милиция" и прочие должны прекратить свое существование. Как только проходят выборы — начинают работать новые органы. Какие это органы? Это органы, предусмотренные Конституцией Украины, никаких других быть не может. Граница должна быть полностью под контролем украинских пограничников, возможно они будут усилены какими-то дополнительными силами для того, чтобы избежать нюансов», — рассказал Аваков.



При создании «переходных полицейских сил» украинские власти планируют использовать опыт Хорватии, добавил министр.