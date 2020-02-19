СБУ: В Киеве задержан информатор боевиков «ЛНР»

Фото: пресс-центр СБУ

В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу незаконных вооруженных формирований «ЛНР», а именно – «МГБ» этой группировки.



«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что бывший сотрудник органов МВД, житель временно оккупированного Луганска, был завербован так называемым "МГБ ЛНР". Для выполнения задания кураторов он прибыл на подконтрольную украинской власти территорию, где собирал сведения о дислокации и перемещения подразделений, привлеченных к проведению антитеррористической операции», - сообщает пресс-центр СБУ.



По информации прокуратуры Луганской области, подозреваемый передавал разведданные представителям «ЛНР» по телефону.



В то же время отмечается, что длительное время мужчина скрывался от следствия в разных населенных пунктах Украины и был объявлен в розыск. Правоохранители задержали подозреваемого по месту временного проживания в Киеве.



Вскоре суд должен принять решение о дальнейшем содержании задержанного.