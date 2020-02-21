«ДНР» сообщила о задержании «таможенников» за махинации

Сотрудники «министерства доходов и сборов» при группировке «ДНР» были задержаны по подозрению в махинациях «на таможенных постах». Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».



По данным следствия, подозреваемые оформляли фиктивные документы о ввозе товаров на подконтрольную «ДНР» территорию. За каждое такое заявление «таможенники» получали от предпринимателей 1-2 тысячи рублей. Преступные схемы реализовывались на пунктах пропуска «Мариновка», «Успенка» и «Новоазовск» на границе с Россией.



Подчеркивается, что в ходе обысков были изъяты доказательства причастности 40 злоумышленников к оформлению почти 800 фиктивных заявлений. Нелегальный доход задержанных составил более 1 миллиона рублей, добавили в «МВД». Там считают, что действия фигурантов причинили «ДНР» материальный ущерб в размере около 40 миллионов рублей.