«ЛНР» будет еще активнее учить школьников стрелять

Так называемое министерство образования при группировке «ЛНР» планирует начать проведение военно-спортивных игр по стрельбе «Ворошиловский стрелок». Об этом сообщил «министр» Сергей Цемкало, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



По его слова, эта военно-спортивная игра будет проводиться совместно с «народной милицией и военным комиссариатом» для «популяризации истории, сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодежи».

Группировки «ДНР» и «ЛНР» часто организовывают курсы начальной военной подготовки для старшеклассников.