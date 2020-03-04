В Донецке не спешат продавать элитное жилье по заниженной цене

Период, когда в Донецке на срочную продажу выставляли элитные квартиры по заниженной цене, закончились еще в середине 2019 года. Об этом сообщает сепаратистский ресурс DNR-Live со ссылкой на риелторов из разных агентств недвижимости.



«Панические продажи "элитки" резко спали еще в 2018 году, в 2019 у нас было срочных только две сделки. На сегодняшний день в нашей базе данных нет ни одного предложения элитной недвижимости с пометкой срочно и соответственно с большим дисконтом», — рассказал один из донецких риелторов.



Помимо элитной недвижимости, по его мнению, такая форма продажи как срочная в целом уже считается редким случаем в Донецке. «Рынок успокоился. Собственники знают цену своей недвижимости и, видимо, не горят особым желанием расставаться с имуществом по сниженной цене», — отметил он.