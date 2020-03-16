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Киев уходит на усиленный карантин

16 марта 2020, 11:34

Киев уходит на усиленный карантин

В Киеве с 17 марта городская власть вводит новые ограничения для сдерживания распространения вируса COVID-19 на территории Украины. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Будут максимально ограничены:

  •  передвижение людей между городом Киевом и другими населенными пунктами Украины
  • проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан
  • работа предприятий общественного питания. Не будут работать заведения быстрого питания, рестораны, кафе, бары. Они смогут принимать онлайн заказы на доставку еды
  • не будут работать и торговые центры. За исключением продуктовых и хозяйственных магазинов, а также аптек.

Продолжат работать АЗС, банки и банкоматы.

Кроме этого временно будет приостановлена работа спортивных комплексов и залов. Будут закрыты заведения бытового обслуживания населения, салоны красоты, сауны, косметологические кабинеты, кабинеты массажа, парикмахерские, тату-салоны, дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы.

ЦНАПы будут при необходимости принимать граждан, но по предварительной
онлайн-записи.
 
«Город позаботится об обеспечении социально незащищенных групп населения, особенно одиноких пожилых людей, продуктами питания и предметами первой необходимости. Их будут доставлять домой», - отметил Виталий Кличко.
 
Вместе с тем в КГГА обязали руководителей предприятий, учреждений и организаций столицы, независимо от форм собственности и подчинения должны максимально перевести работу на удаленный доступ с применением электронных коммуникационных технологий. А также ввести режим профилактического наблюдения за сотрудниками, которые посещали страны инфекционного риска.

Общественный транспорт пока продолжит работать.
 
«Что касается общественного транспорта, - пользование им мы пока не ограничиваем. Но надеемся на сознательность киевлян, что не будут передвигаться по городу без крайней необходимости. На работу (кто будет работать), в магазины за продуктами или в аптеку. Весь общественный транспорт обрабатывается дезинфицирующими средствами несколько раз в день. В метро мы просим пассажиров ездить в масках! Это ваша безопасность и безопасность окружающих людей», - подчеркнул мэр Киева.

По словам городского головы, Киев из резервного фонда городского бюджета выделяет 10 миллионов гривен на закупку медицинских масок. В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки коммунального предприятия «Фармация».
 
Также столица получила 5тысяч и заказала 100 тысяч быстрых тестов на диагностирование коронавируса. Все они поступят в медучреждения города. Виталий Кличко призвал не искать тесты в интернете или в частных клиниках, чтобы сделать «профилактическую» проверку.

 

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