Главный санврач допустил продление карантина в Украине

Заместитель министра, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил продление карантина и, возможно, ужесточение его мер. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».



«Мы готовимся и рассматриваем возможные варианты продления карантина. Это будет зависеть от эпидемической ситуации на территории страны, а также в странах Европейского союза. Если будет происходить такое продолжение роста — карантин будет 100% продлен», — сказал он.



Ляшко подчеркнул, что Украина только начинает перестраиваться к режиму карантина, поэтому оценивать его эффективность пока рано.



«Мы только начинаем вводить карантин. Возможно, в дальнейшем он будет еще жестче», — подчеркнул он.

Главный санитарный врач отметил, что в Украине зафиксированы случаи внутристранового инфицирования коронавирусом.