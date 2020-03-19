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Главный санврач допустил продление карантина в Украине

19 марта 2020, 23:07

Главный санврач допустил продление карантина в Украине

Заместитель министра, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко допустил продление карантина и, возможно, ужесточение его мер. Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

«Мы готовимся и рассматриваем возможные варианты продления карантина. Это будет зависеть от эпидемической ситуации на территории страны, а также в странах Европейского союза. Если будет происходить такое продолжение роста — карантин будет 100% продлен», — сказал он.

Ляшко подчеркнул, что Украина только начинает перестраиваться к режиму карантина, поэтому оценивать его эффективность пока рано.

«Мы только начинаем вводить карантин. Возможно, в дальнейшем он будет еще жестче», — подчеркнул он.
Главный санитарный врач отметил, что в Украине зафиксированы случаи внутристранового инфицирования коронавирусом.

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