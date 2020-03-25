Экс-глава МИД Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в умышленном убийстве предпринимателя Сергея Старицкого. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.



«Кожара только что задержан сотрудниками полиции по подозрению в умышленном убийстве Сергея Старицкого. Сейчас его доставляют в суд для избрания меры пресечения», — написал Геращенко.



Он отметил, что труп Старицкого с огнестрельным ранением был обнаружен в ночь на 22 февраля в доме Кожары, при этом выстрел был совершен из наградного оружия владельца дома.



«Кожара и его жена изначально и до сих пор утверждают, что Сергей Старицкий покончил жизнь самоубийством. Следователи и прокуроры проверили обстоятельства гибели бывшего директора телеканала Интер и пришли к выводу, что он не мог сам себя застрелить», — написал замглавы МВД.

Рекламный холдинг Atlantic Group сообщил в Facebook, что гендиректор Сергей Старицкий погиб в пятницу поздно вечером. Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом «Интер» и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.



24 февраля Национальная полиция сообщила, что гибель предпринимателя Старицкого расследуется как умышленное убийство.