Три школы в Донецкой области остаются русскоязычными

В Донецкой области остаются три общеобразовательные школы на русском языке обучения, две из них — частные. Об этом сообщила директор Департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Сидашева.



«В текущем учебном году в области функционирует 359 учреждений общего среднего образования с украинским языком образования, еще 152 остаются двуязычными и, к сожалению, есть еще 3 русскоязычных заведения, из них 2 — частные», — проинформировала она в ходе заседания коллегии ДонОГА.



Образование на украинском языке получают 135,8 тысячи учащихся (81,4%), отметила Сидашева. Она подчеркнула, что с 1 сентября 2020 года обучение в школах будет происходить исключительно на украинском языке.



«Исключением может быть только обучение в начальной школе для классов с обучением на языках национальных меньшинств», — уточнила директор Департамента образования.

16 января 2020 года Верховная Рада приняла закон «О среднем образовании», предусматривающий обязательное обучение в школах на украинском языке за исключением языков национальных меньшинств (в младших классах). Также закон гарантирует изучение языка коренными народами, не имеющими собственного государства, на протяжении всего обучения в школе. В частности, эта норма направлена на крымских татар.