Верховная Рада поддержала изменения в бюджет на 2020 год

Верховная Рада приняла изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год. За соответствующий законопроект №3279-д было отдано 249 голосов на внеочередном заседании в понедельник.

Доходы бюджета сокращены на 119,7 миллиарда гривен по сравнению с утвержденной изначально версией закона — до 975,833 миллиарда гривен (в том числе по общему фонду — до 855,4 млрд грн). Расходы увеличены на 82,4 миллиарда гривен — до 1,266 триллиона гривен (по общему фонду — до 1,135 трлн грн).



При этом предельный объем госдолга расширен с 2,045 триллиона гривен до 2,386 триллиона гривен.



Изменение бюджета правительство обосновывало пандемией коронавируса и грядущим экономическим кризисом в мире.



«В последней версии изменений в бюджет, благодаря, в том числе, и народным депутатам, нам удалось вернуть финансирование многих программ. В частности, это касается дополнительного финансирования регионов, культуры и образования», — сказал премьер-министр Денис Шмыгаль перед голосованием парламента.



По его словам, ни одна гривна не будет изъята из бюджета армии и военных. Но предполагается, что перераспределенные средства будут направлены на борьбу с COVID-19.



«Это поддержка врачей, закупка медицинского оборудования. Расходы министерства охраны здоровья предлагается увеличить на 16,4 миллиарда гривен. В целом вместе с другими расходами, финансирование медицины вырастет фактически в полтора раза», — подчеркнул премьер.



Также будут увеличены расходы Пенсионного фонда — на 29,7 миллиарда гривен. Эти средства пойдут на индексацию пенсий, выплаты по 1 тысячи гривен пенсионерам, которые получают меньше 5 тысяч гривен.



Кроме того, планируется увеличение расходов министерства социальной политики на 19,5 млрд грн, что, как ожидается, позволит поддержать людей, которые потеряли работу из-за коронавируса.



Проект предусматривает создание Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями, бюджет которого составит 64,7 миллиарда гривен. Ожидается, в частности, что деньги пойдут на дополнительные выплаты медработникам, которые задействованы в борьбе с коронавирусом, закупку медоборудования, предоставление денежной помощи членам семей медицинских работников, которые погибли от COVID-19.