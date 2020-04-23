Суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака и Кучмы

Суд удовлетворил жалобу народного депутата от фракции «Европейская солидарность», экс-главы Института национальной памяти Владимира Вятровича, обязав Службу безопасности внести в ЕРДР сведения о возможной государственной измены Андрея Ермака и Леонида Кучмы. Об этом Вятрович сообщил на своей странице в Facebook.







11 марта ТКГ в Минске договорилась о создании Консультативного совета.



13 марта народный депутат от «Европейской солидарности» Владимир Вятрович обратился с письмом к председателю СБУ, в котором просит открыть уголовное производство по факту государственной измены, которую, якобы, совершили руководитель офиса президента Андрей Ермак и Леонид Кучма на переговорах ТКГ в Минске 11 марта.



СБУ и ДБР отказались регистрировать это производство.