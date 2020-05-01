Освобожденных из плена «Л-ДНР» выписали из обсервации

Участники обмена пленными 16 апреля сегодня были выписаны из обсервации. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



На двухнедельной обсервации в Святогорске находились 20 освобожденных из плена группировок «ДНР»/«ЛНР». Также там были три человека, которые отказались ехать в ОРДЛО в рамках обмена.



«Двое из них возвращаются домой уже сегодня, большинству нужна психологическая и медицинская реабилитация — они ее будут получать в специализированных медицинских учреждениях», — отметил Кириленко.



В течение обсервации каждому провели тестирование с помощью быстрых тестов и по два ПЦР-исследования (в начале и в конце обсервации). Полученные результаты не выявили коронавирус у бывших пленников.



Расходы, связанные с пребыванием и питанием людей в обсервации, взяло на себя государство, добавил глава ДонОГА.

Обмен 16 апреля между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.



Властям Украины группировка «ЛНР» передала 11 человек, а взамен получила четырех. Остальные четверо изъявили желание остаться на украинской стороне.