Еще троим жителям Донетчины диагностировали коронавирус

В Донецкой области в течение суток диагноз коронавирус подтвердился у еще троих человек. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Два человека заболели COVID-19 в Мариуполе — это 9-летний ребенок из семьи ранее инфицированного и 63-летняя женщина из круга контактных лиц по областной больнице интенсивного лечения.



Еще один случай выявлен в Константиновке: болезнь диагностировали у 54-летней женщины, которая контактировала с ранее заболевшим. В начале мая женщина вернулась из России.



Таким образом, на подконтрольной властям территории Донецкой области зафиксировано 89 случаев коронавируса. Всего по Украине по состоянию на утро 6 мая — 13184.