Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Штаб ООС рассказал о 8 обстрелах со стороны боевиков

07 мая 2020, 08:10

Штаб ООС рассказал о 8 обстрелах со стороны боевиков

За минувшие сутки было зафиксировано 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранение получил украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что боевики вели огонь по позициям у Авдеевки, Павлополя, Песок, Тарамчука, Каменки, Попасной.

При этом отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ.

С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

ТЕГИ

Прочее
ситуация на фронте

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:31
«ДНР»: Пятеро жителей села ранены в результате обстрела
11:37
СМИ: «ДНР» хочет установить памятник Сталину вместо статуи Шевченко
09:24
«ДНР» заявила о 5 новых случаях коронавируса
08:53
В МинВОТ заявили о загрязнении двух водохранилищ в ОРДЛО. Здоровье сотен тысяч человек в опасности
21:52
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:54
Пушилин снова сфотографировался с Ходаковским. Раньше тот был в опале
10:31
В Донецке взорвался автомобиль возле здания «полиции»
10:20
«ДНР» сообщила о 142 случаях коронавируса
09:23
Медработники не смогли рассказать ОБСЕ о раненых без разрешения боевиков
21:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
16:54
«ЛНР» приговорила бывшего «силовика» к 12 годам тюрьмы за «госизмену»
16:07
СМИ узнало о вспышке коронавируса в больнице Луганска
13:05
Вице-премьер пообещал определить владельцев российских паспортов после освобождения Донбасса
12:07
«ЛНР»: Число заболевших коронавирусом возросло до 162
10:18
«ДНР» заявила о росте случаев коронавируса до 133
все новости
14:42
Штаб: Боевики ранили украинского военного на Донбассе
14:31
«ДНР»: Пятеро жителей села ранены в результате обстрела
14:27
Украина намерена пригласить переселенцев на заседание ТКГ по Донбассу
14:20
Усиление делегации ТКГ: у Зеленского увидели растерянность Кремля
13:55
Украина сохранит в составе ТКГ представителей власти независимо от позиции России
13:18
В Краматорске задержан экс-боевик «ДНР» — ГПСУ
12:32
В рядах ВСУ зафиксировали два новых случая коронавируса
12:31
СБУ подозревает несколько охранных фирм в сотрудничестве с «ДНР»
11:58
В России выявлено рекордное число заболевших коронавирусом за сутки — более 11 тысяч
11:37
СМИ: «ДНР» хочет установить памятник Сталину вместо статуи Шевченко
11:19
Наблюдатели ОБСЕ попали в зону обстрела под Донецком
10:56
Министр объяснил, как будет работать общественный транспорт после 22 мая
10:34
Перед плановыми операциями пациентов будут бесплатно тестировать на коронавирус
09:58
Суд отправил в СИЗО освобожденного из плена «ДНР» мужчину
09:54
Люди на Донбассе должны иметь возможность получать пенсии — представитель ООН
все новости
ВИДЕО
Как не заболеть коронавирусом из-за маски и перчаток ►
06 мая, 23:00
Кому и как делают тест на коронавирус ►
06 мая, 16:09
Переселенцев ущемляют или нет? Решаем на «Линии соприкосновения» ►
04 мая, 21:15

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция