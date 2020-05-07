Штаб ООС рассказал о 8 обстрелах со стороны боевиков

За минувшие сутки было зафиксировано 8 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего ранение получил украинский военный. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — говорится в сообщении.



Уточняется, что боевики вели огонь по позициям у Авдеевки, Павлополя, Песок, Тарамчука, Каменки, Попасной.



При этом отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ.



С начала текущих суток обстрелов со стороны боевиков не было. Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.