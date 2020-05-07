Штаб: Боевики ранили украинского военного на Донбассе

Украинский военнослужащий получил осколочное ранение ранение в результате обстрела боевиками позиций у Новосеовки Второй в Донецкой области.



Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что боевики вели огонь из автоматического станкового гранатомета. Военный был доставлен в медицинское, где ему оказали помощь помощь. Его состояние здоровья удовлетворительное.



Подразделения ОС открывали огонь в ответ.



По данным Минобороны, с начала суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.