Зеленский анонсировал проект мемориальных символов. Верит, что они появятся в Донецке и Симферополе ►

Более семи миллионов украинцев противодействовали нацизму во Второй мировой войне. Еще 46 лет потребовалось, чтобы добиться независимости, которую украинцы на Донбассе защищают уже шестой год подряд. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении по случаю победы над нацизмом во Второй мировой войне.



«Несомненно, человеческий подвиг не имеет паспорта. Но вклад украинцев в победу над нацизмом — огромный. И сегодня никто не может приватизировать победу», — отметил он.



По случаю 75-й годовщины победы Зеленский объявил о проекте мемориальных символов Украины. В рамках него в Луганской области будет установлен первый колокол — Колокол Памяти. Еще один символ — Колокол Победы — установят на Закарпатье.



Еще два колокола, убежден президент, Украина сможет установить в оккупированных Донецке и Симферополе после их освобождения.



«Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства — в Симферополе. И в момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины», — подчеркнул глава государства.