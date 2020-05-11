В ООН рассказали о пытках, которым подвергались пленные на Донбассе

Удерживаемые лица на Донбассе подвергались пыткам, как на подконтрольной украинской власти территории, так и не подконтрольной. Об этом сообщается в докладе о ситуации с правами человека в Украине управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ).



«57 из 75 человек сообщили, что их подвергали пыткам или жестокому обращению, для того, чтобы получить признание или информацию и/или наказать или запугать их, при этом вышеуказанные действия, в большинстве случаев, совершались сотрудниками СБУ», — говорится в докладе.



По данным организации, применялись такие методы пыток и жестокого обращения, как избиение, удушение, удары электрическим током, сексуальное насилие, пытки положением, лишение воды, пищи, сна или доступа к туалета, изоляция, имитация казни, длительное применение наручников, надевание мешка на голову, и угрозы дальнейшим пыткам, сексуальным насилием, смертью или нанесением вреда семье.



Также задержанные сообщили наблюдателям УВКПЧ, что их несколько дней держали в неофициальных местах содержания под стражей без связи с внешним миром, допускали адвоката только после первого допроса или признания.



Удерживаемые на подконтрольной боевикам территории рассказали, что их подвергали пыткам или жестокому обращению, иногда с сексуальным насилием, преимущественно во время допросов, чтобы получить признание или информацию, в большинстве случаев — о работе на СБУ.



Об этом УВКПЧ сообщили 52 из 56 опрошенных.



«Применялись такие методы пыток и жестокого обращения, как избиение, удары электрическим током, удушения, сексуальное насилие, пытки положением, удаление частей тела (ногтей и зубов), лишение воды, пищи, сна или доступа в туалет, имитация казни, угрозы насилием или смертью, угрозы причинением вреда семье», — говорится в докладе.



Свидетельство освобожденных лиц говорят о том, что пытки и жестокое обращение применялись также для наказания и для унижения и запугивания, в частности персоналом некоторых мест содержания под стражей.



УВКПЧ выявило непрерывный процесс пыток и жестокого обращения, которые часто усиливались нечеловеческими условиями содержания под стражей, в частности в месте содержания под стражей «Изоляция».