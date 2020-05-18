Минздрав разрешит пляжный сезон в Украине

В Украине этим летом будет открыт пляжный сезон у морей и рек. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга.



«В этом сезоне мы сможем купаться», — сказал он. Ляшко добавил, что были проведены соответствующие консультации с Институтом эпидемиологии инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук.



«Эти специалисты подтвердили, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудитель коронавирусной болезни», — отметил он.



По словам главного санврача, у ученых также есть информация, что в реках с пресной водой инфицироваться «очень сложно», несмотря на то, что возбудитель коронавируса может выжить. Ляшко добавил, что заражение в реке может произойти только при близком контакте.



При этом главный санитарный врач дал рекомендации касательно посещения пляжей. Так, не стоит посещать пляжи людям из группы риска (люди старше 60 лет, а также люди с хроническими болезнями). Также отдыхающим нужно будет придерживаться социальной дистанции не менее двух метров и соблюдать правила гигиены. Кроме того, людям из сферы обслуживания, которые работают на пляжах, необходимо будет носить маски.

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