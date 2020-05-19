В Минздраве назвали даты и критерии следующих этапов смягчения карантина

С 22 мая в Украине будет введен адаптивный карантин. Если эпидемическая ситуация будет соответствовать определенным критериям — последний этап смягчения карантина начнется 21 июня. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



«Если придерживается тот или иной регион определенных критериев, то он может перейти на следующий этап смягчения. Эти этапы мы будем вводить соответственно 22 мая, затем 1 июня, 10 июня и с 21 июня», — сказал он.



Чиновник отметил, что для перехода на следующий этап должны быть соблюдены три критерия — определенное количество свободных коек в больницах, проведение тестирования на COVID-19, а также должно быть определенное количество новых больных в течение семи дней.



Степанов объяснил, что с 22 мая начнется адаптивный карантин, который предусматривает восстановление работы общественного транспорта, пригородного транспорта, возможность проведения спортивных мероприятий при соблюдении определенных противоэпидемических мероприятий.