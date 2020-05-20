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Резников: Зеленский готов к новой встрече в «нормандском формате»

20 мая 2020, 10:08

Резников: Зеленский готов к новой встрече в «нормандском формате»

Президент Владимир Зеленский готов к новой встрече в «нормандском формате», однако договоренности минувшего саммита в Париже до сих пор не выполнены. Об этом заявил вице-премьер-министр, глава МинВОТ и первый замглавы делегации в ТКГ Алексей Резников.

«Мне кажется, что это было бы возможно даже в режиме видеоконференции. Была бы на это, как говорится, политическая воля всех четырех лидеров. Я вам точно могу сказать, что президент Украины готов к этой встрече и этому разговору. Но действительно сегодня происходит на всех различных уровнях обсуждение и инвентаризация, выполнили ли все стороны те договоренности, которые были достигнуты в Париже 9 декабря», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24» во вторник вечером.

Резников напомнил, что несмотря на договоренности «нормандской четверки», Международный комитет Красного Креста так и не получил доступ к пленным на неподконтрольной территории. Также Трехсторонняя контактная группа еще не договорилась об открытии новых КПВВ на линии соприкосновения.

По его словам, со своей стороны Киев сделал «все необходимое» для открытия КПВВ в Золотом, однако боевики так и не начали ремонтные работы.

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