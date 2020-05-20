Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области объяснили наименьшее число заболевших коронавирусом в Украине

20 мая 2020, 20:14

В Луганской области объяснили наименьшее число заболевших коронавирусом в Украине

Наименьшее число заболевших коронавирусом по стране в Луганской области объясняется маленькой плотностью населения. Об этом в комментарии журналистке «Новости Донбасса» рассказал заместитель директора Луганского областного лабораторного центра МОЗ Украины Владимир Жданов.

«Мы и не прогнозировали высокой численности заболевших... У нас по всей области вернулось накануне из заграницы 220 человек, они пребывали на самоизоляции под жестким контролем полиции и медиков. Стоит учитывать, что Луганщина нынче — аграрный регион, здесь много сел, а там нет большого скопления людей», — сказал он.

По его словам, медработники, которые лечат больных коронавируса, тестируют каждые пять дней. Таких всего 253 человека. Заболевших среди них нет.

Всего за 70 дней карантина было проведено 894 исследования на коронавирус методом ПЦР.

В первую очередь проверяют тех, кто болен на пневмонию. Также могут проверить всех, у кого есть нетипичные протекание гриппа.

Уже неделю на Луганщине количество заболевших коронавирусом — 42 человека. Из них 23 уже излечились и вернулись домой. Больше всего больных в Лисичанске, Рубежном и Новопскове.

ТЕГИ

Прочее
коронавирус
Места
Луганская область

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:50
В «ДНР» назвали число нарушителей режима самоизоляции
16:38
«ЛНР» сообщила о 345 случаях коронавируса
14:44
«ДНР» разместит баннер с портретом Сталина на фасаде дома
12:37
«ЛНР»: За сутки 2 человека скончались от коронавируса, еще у десяти подтвердился диагноз
12:06
Зеленский рассказал о «реальной» ситуации в ОРДЛО из-за коронавируса
10:40
«ДНР»: За сутки в ОРДО 2 человека умерли и у 14-ти подтвердили COVID-19
10:17
«ДНР» и «ЛНР» привели «войска» в боевую готовность и угрожают Зеленскому
09:46
СММ ОБСЕ пообщалась с женщиной, пострадавшей на пожаре из-за обстрела
09:02
Число заболевших коронавирусом в Украине превысило 19 тысяч
22:20
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
14:41
«ДНР» отменила ряд экономических льгот, которые ввела из-за коронавируса
13:48
«ЛНР» отменила итоговые экзамены для старших классов из-за коронавируса
12:31
В «ЛНР» признали четыре случая смерти от коронавируса
10:30
«ДНР» сообщила о двух новых смертях от коронавируса и 8 заболевших
10:11
Умер главный врач больницы Луганска, у которого был коронавирус
все новости
20:14
В Луганской области объяснили наименьшее число заболевших коронавирусом в Украине
19:16
На Луганщине выясняют причину массовой гибели рыбы
18:19
В ходе обстрелов на Донбассе получил ранение украинский военный
17:50
В «ДНР» назвали число нарушителей режима самоизоляции
17:45
На Донетчине в поле подорвался трактор
17:22
Общий враг: как коронавирус объединяет Украину ►
16:40
Как и когда в Украине возобновятся пассажирские перевозки. Перечень
16:38
«ЛНР» сообщила о 345 случаях коронавируса
15:44
Украина открыла 66 пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой
15:26
Кабмин объявил об адаптивном карантине в Украине с 22 мая по 22 июня
15:16
У нардепа от «Батькивщины» подтвердился коронавирус. Рада переходит в «полукарантинный режим»
14:44
«ДНР» разместит баннер с портретом Сталина на фасаде дома
14:14
Зеленский уверен, что приговор для Порошенко еще впереди
13:34
Президент назвал «очень искусственным» языковой вопрос в Украине
13:19
Зеленский: Мы поставляем воду в ОРДЛО, а «Л-ДНР» винят нас в гуманитарной катастрофе
все новости
ВИДЕО
Общий враг: как коронавирус объединяет Украину ►
20 мая, 17:22
Донбасс: Сдвиг в переговорах ►
16 мая, 22:45
В Алчевске предприниматели вышли на митинг против продления карантина «ЛНР»
13 мая, 13:24

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция