В Луганской области объяснили наименьшее число заболевших коронавирусом в Украине

Наименьшее число заболевших коронавирусом по стране в Луганской области объясняется маленькой плотностью населения. Об этом в комментарии журналистке «Новости Донбасса» рассказал заместитель директора Луганского областного лабораторного центра МОЗ Украины Владимир Жданов.



«Мы и не прогнозировали высокой численности заболевших... У нас по всей области вернулось накануне из заграницы 220 человек, они пребывали на самоизоляции под жестким контролем полиции и медиков. Стоит учитывать, что Луганщина нынче — аграрный регион, здесь много сел, а там нет большого скопления людей», — сказал он.



По его словам, медработники, которые лечат больных коронавируса, тестируют каждые пять дней. Таких всего 253 человека. Заболевших среди них нет.



Всего за 70 дней карантина было проведено 894 исследования на коронавирус методом ПЦР.



В первую очередь проверяют тех, кто болен на пневмонию. Также могут проверить всех, у кого есть нетипичные протекание гриппа.



Уже неделю на Луганщине количество заболевших коронавирусом — 42 человека. Из них 23 уже излечились и вернулись домой. Больше всего больных в Лисичанске, Рубежном и Новопскове.