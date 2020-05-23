Патруль ОБСЕ попал под обстрел во время запуска беспилотника в ОРЛО

Патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел во время запуска беспилотника вблизи подконтрольного боевикам села Веселая Гора в Луганской области. Инцидент произошел днем 22 мая, сообщается в отчете миссии.



О запуске беспилотника наблюдатели заранее уведомили боевиков «ЛНР». Несмотря на это, во время полета в сторону БПЛА было выпущено около 50 выстрелов из стрелкового оружия. Когда СММ приземляла беспилотник, в десяти метрах над патрулем произошло еще 20 выстрелов. Огонь вели примерно в 270 метрах к северо-северо-западу от места запуска.



По оценке СММ, это было сделано, чтобы вынудить наблюдателей прекратить полет аппарата.



Патруль немедленно покинул этот район, не вернув БПЛА.