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Патруль ОБСЕ попал под обстрел во время запуска беспилотника в ОРЛО

23 мая 2020, 16:16

Патруль ОБСЕ попал под обстрел во время запуска беспилотника в ОРЛО

Патруль СММ ОБСЕ попал под обстрел во время запуска беспилотника вблизи подконтрольного боевикам села Веселая Гора в Луганской области. Инцидент произошел днем 22 мая, сообщается в отчете миссии.

О запуске беспилотника наблюдатели заранее уведомили боевиков «ЛНР». Несмотря на это, во время полета в сторону БПЛА было выпущено около 50 выстрелов из стрелкового оружия. Когда СММ приземляла беспилотник, в десяти метрах над патрулем произошло еще 20 выстрелов. Огонь вели примерно в 270 метрах к северо-северо-западу от места запуска.

По оценке СММ, это было сделано, чтобы вынудить наблюдателей прекратить полет аппарата.

Патруль немедленно покинул этот район, не вернув БПЛА.

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