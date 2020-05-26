Минреинтеграции: Россия вывезла из Донбасса угля на 4,7 млрд долларов

За время оккупации из отдельных районов Донецкой и Луганской областей было вывезено в Россию почти 68 миллионов тонн угля различных марок. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий со ссылкой на данные «Восточной правозащитной группы».



Общая стоимость вывезенного составила около 4,7 миллиарда долларов.



Указано, что при этом с 2015 года на официальных шахтах в ОРДЛО (без учета нелегальных «копанок») погибли 236 горняков, еще более двух с половиной тысяч получили тяжелые травмы.

LIGA.net со ссылкой на исследование одной из крупных украинских энергокомпаний, сообщала, что уголь, добытый на неподконтрольной властям территории Донбасса, Россия поставляет в 19 стран мира.



Отмечается, что основными потребителями донбасского антрацита являются Европа и Турция. Ранее в журналистских расследованиях фигурировали только Польша и Турция. Кроме этого, уголь поставляется в Грузию, Египет и Канаду.



По данным РЖД и Федеральной таможни, за 2015 год из ОРДЛО в Россию вывезли около 1,3 млн тонн антрацита, в 2016-м — 940 000 тонн. За 9 месяцев 2017 года объем угольной контрабанды составил 890 000 тонн. И это только те объемы, которые официально попали в статистику российских ж/д перевозок.



