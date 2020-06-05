Кириленко: Открытие КПВВ может привести ко второй волне эпидемии уже сейчас

Дата открытия контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе остается неизвестной. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко. По его словам, минимум дважды в неделю на селекторном совещании с представителями правительства он обсуждает вопрос открытия КПВВ.



Он отметил, что это острый вопрос и он понимает, какие неудобства жителям региона приносит данное ограничение. Кириленко заявил, что не является сторонником скорого открытия КПВВ.



«Вчера профильному министру я высказал свою точку зрения относительно проезда для тех, кто должен сдать внешнее независимое оценивание (ВНО). Уверен, что на следующей неделе этот вопрос будет решен с учетом рисков для тех, кто будет проходить ВНО», - добавил глава ДонОВГА.



Также Кириленко отметил, что работа, которую область вела для сдерживания эпидемии коронавируса «может сойти на нет» и «вторая волна может наступить уже сейчас», если КПВВ будут открыты в ближайшее время. Глава ДонОВГА указал на риски из-за на неконтролируемой эпидемиологической ситуации, которая сложилась в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.