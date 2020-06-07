За сутки на Донетчине — 26 новых случаев COVID-19 и одна смерть

В течение суток на подконтрольной властям территории Донецкой области подтверждено 26 новых случаев заболевания коронавирусом. Один человек скончался вследствие COVID-19, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 9 случаев зарегистрировано в Славянске, 5 — в Краматорске, 2 — в Лиманской ОТГ и по одному случаю в Мариуполе, Николаевке, Шахтовской ОТГ, Дружковке, Покровске, Бахмуте и Покровском, Волновахском и Марьинском районах.



В Покровске умер 60-летний мужчина.



Как проинформировал глава ДонОГА, 20 из 26-ти новых пациентов контактировали с заболевшими ранее.



«Хочу обратить внимание жителей области на то, что опасность не миновала. Не пренебрегайте правилами карантина. Берегите себя и своих родных!» — призвал Кириленко.

За минувшие сутки в Украине лабораторно подтверждено 485 новых случаев заболевания коронавирусом, 11 человек из числа ранее заболевших скончались, 242 выздоровели.



На подконтрольной властям территории Донетчины зафиксирован 231 случай коронавируса.