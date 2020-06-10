МВФ одобрил соглашение с Украиной на сумму 5 млрд долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонд одобрил выделение Украине 5 миллиардов долларов кредита в рамках нового соглашения. Об этом сообщается на сайте фонда.



Соглашение рассчитано на 18 месяцев.



Программа финансирования призвана помочь экономике Украины в условиях кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции.



В МВФ подчеркнули, что решение позволяет немедленно выделить Украине около 2,1 миллиарда долларов. Остальная часть будет поэтапно разделена на четыре транша.



Согласно сообщению, программа имеет четыре приоритета — смягчение экономических последствий кризиса, обеспечение постоянной независимости Нацбанка и гибкого обменного курса, а также продвижение ключевых мероприятий госуправления и борьбы с коррупцией для сохранения и углубления последних достижений.



Заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован на своей странице в Facebook сообщил, что первый транш уже направлен в Украину.