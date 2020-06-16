В Авдеевке в ходе обстрела ранена местная жительница

Жительница Авдеевки получила ранение 15 июня в ходе обстрела. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.



«Минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение поясничного отдела спины местная жительница получила во дворе собственного домохозяйства около 21:00. Гражданка была доставлена в реанимационное отделение Авдеевской центральной городской больницы», — говорится в сообщении.



Отмечается, что ее состояние удовлетворительное.



Кроме этого, обстрелом поврежден шиферный забор у дома.



«Украинской стороной Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения установлено, что расстояние и направление места, откуда велся обстрел, четко указывают на причастность российско оккупационных войск к данному преступлению», — отметили в штабе.