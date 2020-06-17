ОП: «Нормандская четверка» не собирается по вине Москвы

«Нормандский формат» приостановлен из-за отсутствия прогресса по выполнению согласованных решений саммита в Париже в декабре 2019 года. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявляет, что проблема только в российской стороне. При этом, он убежден, что саммит на уровне глав государств состоится в ближайшие месяцы.



По словам Ермака, встреча «нормандской четверки» может состояться только после выполнения всех условий парижского саммита.



«Считаю, Украина сделала все для того, чтобы — при наличии политической воли другой стороны — это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров „нормандского формата“. Если „нормандская встреча“ состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками», — сказал он в интервью «Левому берегу».