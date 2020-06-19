Прокуратура закрыла три производства против Порошенко. Осталось около 20

Офис генпрокурора закрыл три уголовных производства, в которых фигурировал пятый президент и действующий народный депутат Петр Порошенко из-за отсутсвия состава преступления. Об этом заявила генпрокурор Ирина Венедиктова на брифинге в четверг вечером, передает «Укринформ».



«На прошлой неделе три производства в отношении назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия — эти три производства были закрыты за отсутствием состава преступления», — сказала она.



Венедиктова уточнила, что эти производства ранее были внесены в Единый реестр досудебрый расследований по заявлению заместителя главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова.При этом генпрокурор отметила, что до сих пор открыто до 20 производств, в которых фигурирует Порошенко.