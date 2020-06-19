ЕС продлил санкции против РФ за невыполнение Минских договоренностей

Из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений главы государств и правительств стран Евросоюза договорились о продлении секторальных санкций, введенных против России в 2014 году за нарушение территориальной целостности Украины. Об этом решении по итогам видеоконференции сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Deutsche Welle.



«Мы решили, что санкции опять продлят на шесть месяцев», — сказала она.



Также на заседании Меркель вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, как участники «нормандской четверки», рассказали своим коллегам о положении дел, касающихся реализации минских соглашений.



Экономические санкции в отношении России действуют до 31 июля. Теперь их продление еще на полгода должен официально утвердить Совет ЕС.



Секторальные санкции предусматривают запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для нескольких российских банков и компаний, эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения, а также ограничение доступа к технологиям в энергетике, в частности в добыче нефти на глубоководных, арктических и шельфовых месторождениях.