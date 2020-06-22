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Зеленский: Украина добивается прекращения огня в условиях пандемии

22 июня 2020, 19:35

Зеленский: Украина добивается прекращения огня в условиях пандемии

Украина на минской площадке обращалась с призывом к прекращению огня на Донбассе в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Мы обращались на Минской площадке с призывом прекращения огня. Сейчас гораздо больше важных вызовов. Сейчас проводятся по этому вопросу консультации. Мы говорили об этом с Германией и Францией — в эти страны у нас были первые после объявления карантина международные визиты делегаций. Это говорит о том, что для нас это очень важно»,- сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что Украина изменила подход к Минскому процессу, в частности, «вошли люди, которые не просто слушают и говорят, но и принимают решения, потому что они государственные служащие уровня вице-премьер-министра Украины и заместителей министров нашего правительства».

Украина должна приложить все усилия для проведения «нормандской встречи» в ближайшие месяцы невзирая на пандемию, добавил Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина отправляет гуманитарные конвои и гуманитарные грузы от Красного Креста В ОРДЛО, но боевики не открывают доступ для большинства автомобилей представителей ОБСЕ.

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