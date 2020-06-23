В ОБСЕ обеспокоены уничтожением камер миссии у Широкино и Петровского

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер и председатель Постоянного совета ОБСЕ Игли Хасане выразили глубокую озабоченность по поводу вывода из строя камеры СММ неподалеку Широкино и уничтожения камеры на участке разведения в Петровском. С таким заявлением руководство ОБСЕ выступило во вторник, 23 июня, передает «Укринформ»https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3050687-obse-zasudzue-znisenna-kamer-misii-bila-sirokinogo-ta-petrivskogo.html.



В заявлении отмечается, что 22 июня была повреждено камеру на подконтрольной правительству Украины территории у Широкино. Сейчас СММ отслеживает инцидент, чтобы собрать больше информации.Ъ



«Это — не единичный случай. Мы видели целый ряд инцидентов, связанных с угрозой персонала СММ, а также регулярным препятствием его работе и свободе передвижения. Это должно быть прекращено», — подчеркнул глава Постоянного совета ОБСЕ.



Со своей стороны, генсек ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что повреждения камеры СММ в Широкино является «очередным примером пренебрежения к безопасности персонала и оборудования СММ».



В ОБСЕ напомнили, что повреждение камеры у Широкино произошло после целенаправленного уничтожения с близкого расстояния камеры СММ в неподконтрольных правительству Петровском 2 июня.