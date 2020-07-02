ОБСЕ видела новую траншею на участке разведения в районе Петровского

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 29 июня присутствие людей на бывших позициях вооруженных формирований и продление траншеи на участке разведения в районе Петровского. Об этом сообщается в отчете миссии.



«БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 3 людей на бывших позициях вооруженных формирований, из которых двое находились в недавно вырытом 10-метровом продлении существующей траншеи примерно в 350 м к северо-северо-западу от его юго-восточного угла», — говорится в отчете.



Отмечается, что увеличение траншеи не было зафиксировано по данным наблюдения от 7 июня 2020 года.