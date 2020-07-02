В Славянске запретят принимать посетителей внутри кафе с 3 июля

В Славянске с 3 июля будет запрещено принимать посетителей внутри заведений общественного питания. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Также комиссия продолжила действие карантинных ограничений. В частности, в Славянске запрещена работа спортивных заведений, спортзалов и фитнес-центров. Нельзя проводить спортивные, культурные, развлекательные и религиозные мероприятия. Остаются закрытыми заведения культуры, кроме парков и скверов. Также нельзя посещать занятия в группах, которые превышают 10 человек.



Комиссия также решила продолжить режим работы городских троллейбусов с 6:00 до 18:00 в будние дни. В выходные и праздничные дни троллейбусы по городу курсировать не будут.

Всего в Славянске было выявлено 267 случаев коронавирусной болезни. Город лидирует по числу случаев COVID-19 в Донецкой области.