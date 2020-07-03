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Штаб ООС сообщил об обстрелах и раненом украинском военном

03 июля 2020, 08:23

Штаб ООС сообщил об обстрелах и раненом украинском военном

За минувшие сутки боевики на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. С начала текущих суток зафиксировано 7 обстрелов. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что боевики использовали запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

По данным штаба, огонь велся по позициям у Луганского, Новоалександровки, Каменки, Невельского, Водяного.

В свою очередь украинские военные открывали огонь в ответ. По данным украинской разведки, 2 июля был ранен боевик.

Как отметили в штабе, м начала текущих суток боевики семь раз нарушили режим прекращения огня, в том числе из вооружения запрещенного Минскими договоренностями.

Так, применялись артиллерийские системы калибра 122-мм, 120-ти мм минометы и ручные противотанковые гранатометы по украинским позициям на подступах к Новотошковскому. Также из минометов калибра 120-мм противник несколько раз обстреляли украинские оборонные укрепления у Хутора Вольного и Пивденного.

Подчеркивается, что боевики задействовали 120-ти и 82-х мм минометы и гранатометы на подступах к Авдеевке, а автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы неподалеку Каменки. Еще один факт применения оружия зафиксирован на Приазовье — из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам неподалеку Водяного.

Потерь среди украинских военных сегодня нет.

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