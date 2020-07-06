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Штаб зафиксировал 14 обстрелов за воскресенье и утро понедельника

06 июля 2020, 08:27

Штаб зафиксировал 14 обстрелов за воскресенье и утро понедельника

За минувшие сутки боевики на Донбассе осуществили 8 обстрелов украинских позиций, с начала суток понедельника зафиксировано шесть обстрелов, без потерь. Об этом сообщил в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Уточняется, что вчера при этом применялись запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. 

Огонь велся по украинским военным вблизи Марьинки, Широкино, Павлополя, Новотроицкого, Хутора Вольного, Орехово.

В свою очередь украинские военные открывали огонь в ответ. По данным украинской разведки, 5 июля военные уничтожили двух и ранили еще минимум двух боевиков.

С начала текущих суток боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня. 

В частности, по украинским позициям неподалеку Новгородского российские наемники вели огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм. Там же на рассвете противник применил 120-ти мм минометы, а также их применение зафиксировано на подступах к Зайцево и Пивденному. Кроме того, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов осуществлены обстрелы рядом с Хутором Вольным.

Один обстрел из минометов 120-го калибра и автоматических станковых гранатометов зафиксирован вблизи Верхнеторецкого.

В штабе отметили, что военные открывали огонь в ответ.

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